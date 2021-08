Região recebe mais 6.662 doses de vacina contra Covid-19

Da Redação

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu na tarde desta quinta-feira (5) mais 129.870 doses da Pfizer/BioNTech, que se somam com as 57.600 CoronaVac/Butantan entregues ao Paraná nesta quarta.

A 16ª Regional de Saúde de Apucarana recebe mais 3.954 vacinas da Pfizer e 890 CoronaVac, já a 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, mais 1.488 doses da Pfizer e 330 CoronaVac.

As Regionais de Saúde de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba retirarão as vacinas via terrestre nesta quinta. Já Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã devem receber na sexta-feira (6) com o transporte aéreo.



O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, acompanhou a chegada das doses da Pfizer e comentou sobre a imunização contra a doença no Paraná. “Já atingimos 72% da população adulta com a primeira dose ou dose única e estamos caminhando juntos para alcançar os 80% previstos pelo Governo do Estado até o final do mês. Ressaltamos que mesmo após a vacinação, os cuidados devem ser mantidos, principalmente com a circulação de variantes”, disse.

Segundo o Vacinômetro, 6.297.610 pessoas com mais de 18 anos foram imunizadas ao menos uma vez no Paraná, de um total de 8.720.953 adultos (72,2%). São quase 2,5 milhões de paranaenses totalmente imunizados (com D2 ou dose única).

Beto Preto também falou sobre a expectativa de envio de novas doses ao Estado. “Segundo o Ministério da Saúde, devemos receber por volta de 3 milhões de doses neste mês, e com isso conseguiremos manter o nosso cronograma de vacinar 80% da população com uma dose ou dose única até agosto e 100% em setembro”, acrescentou.

SEGUNDA DOSE – Ainda segundo a 34ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, 28.800 doses são destinadas à D2 e permanecerão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para envio posterior, considerando o intervalo de aplicação da CoronaVac de até 21 dias.

MEDICAMENTOS – Além das vacinas, a Secretaria vai encaminhar nesta sexta mais de 100 mil medicamentos elencados no chamado kit de intubação, que inclui bloqueadores neuromusculares, sedativos e anestésicos. Este envio é realizado semanalmente para auxiliar os serviços de saúde no atendimento à pacientes com Covid-19.

Confira a quantidade de doses de vacinas contra a Covid-19 para a população em geral

1ª RS – 2.358 Pfizer e 520 CoronaVac

2ª RS – 46.368 Pfizer e 10.180 CoronaVac

3ª RS – 7.140 Pfizer e 1.600 CoronaVac

4ª RS – 2.514 Pfizer e 560 CoronaVac

5ª RS – 5.136 Pfizer e 1.130 CoronaVac

6ª RS – 1.902 Pfizer e 410 CoronaVac

7ª RS – 3.390 Pfizer e 750 CoronaVac

8ª RS – 4.170 Pfizer e 950 CoronaVac

9ª RS – 2.760 Pfizer e 620 CoronaVac

10ª RS – 4.854 Pfizer e 1.100 CoronaVac

11ª RS – 3.642 Pfizer e 800 CoronaVac

12ª RS – 3.204 Pfizer e 720 CoronaVac

13ª RS – 1.824 Pfizer e 400 CoronaVac

14ª RS – 2.982 Pfizer e 640 CoronaVac

15ª RS – 8.148 Pfizer e 1.800 CoronaVac

16ª RS – 3.954 Pfizer e 890 CoronaVac

17ª RS – 11.274 Pfizer e 2.520 CoronaVac

18ª RS – 1.950 Pfizer e 440 CoronaVac

19ª RS – 3.078 Pfizer e 700 CoronaVac

20ª RS – 4.518 Pfizer e 1.020 CoronaVac

21ª RS – 3.216 Pfizer e 720 CoronaVac

22ª RS – 1.488 Pfizer e 330 CoronaVac

TOTAL – 129.870 doses de Pfizer e 28.800 doses da CoronaVac