Região recebe mais 12. 850 vacinas contra Covid

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) começou nesta segunda-feira (16) a distribuição de mais 283.700 vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde do Paraná. A região de Apucarana recebe mais de 12 mil vacinas.

São 246.260 primeiras doses (D1) e 37.440 segundas aplicações (D2). Os imunizantes são uma soma da 39ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde enviada no sábado (14), e parte do lote da 40ª remessa, recebido nesta segunda-feira (16) no Paraná.

Dentre as 240.980 doses da 39ª pauta, estão sendo enviadas 195.950 vacinas, sendo 150.930 da Pfizer/BioNTech e 45.020 da CoronaVac/Butantan, integralmente para D1, ficando armazenado no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) 45.020 doses da CoronaVac para D2 para envio posterior.

Já com relação as 311.780 doses da 40ª pauta, o Estado já recebeu 127.530 vacinas da Pfizer/BioNTech na manhã desta segunda-feira (16), sendo 77.220 para D2 e 50.310 D1. Restando ainda a entrega de 184.250 doses da AstraZeneca/Fiocruz para D2 da 22ª pauta, que devem chegar às 20h05.

Dentre as doses da Pfizer, serão distribuídas neste momento 87.750 doses, sendo 50.310 para D1 e 37.440 para D2 da 21ª pauta, permanecendo ainda no Cemepar, 39.780 doses para D2, aguardando orientação do Ministério da Saúde para envio.

A logística de distribuição das doses está sendo realizada por meio terrestre para as Regionais de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba e via aérea para as Regionais de Saúde de Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã.

Confira a distribuição das doses por Regional de Saúde:

1ª RS – 6.854 doses D1;

2ª RS – 79.884 D1 + 9.360 D2 = 89.244 doses;

3ª RS – 13.424 D1 + 3.510 D2 = 16.934 doses;

4ª RS – 3.780 doses D1;

5ª RS – 9.854 D1 + 1.170 D2 = 11.024 doses;

6ª RS – 3.804 D1 + 1.170 D2 = 4.974 doses;

7ª RS – 5.910 D1 + 1.170 D2 = 7.080 doses;

8ª RS – 7.424 D1 + 1.170 D2 = 8.594 doses;

9ª RS – 3.252 D1 + 1.170 D2 = 4.422 doses;

10ª RS – 12.308 D1 + 1.170 D2 = 13.478 doses;

11ª RS – 7.666 D1 + 1.170 D2 = 8.836 doses;

12ª RS – 6.070 D1 + 1.170 D2 = 7.240 doses;

13ª RS – 3.572 doses D1;

14ª RS – 6.274 D1 + 1.170 D2 = 7.444 doses;

15ª RS – 18.920 D1 + 3.510 D2 = 22.430 doses;

16ª RS – 8.666 D1 + 1.170 D2 = 9.836 doses;

17ª RS – 21.568 D1 + 3.510 D2 = 25.078 doses;

18ª RS – 5.056 D1 + 1.170 D2 = 6.226 doses;

19ª RS – 6.420 D1 + 1.170 D2 = 8.760 doses;

20ª RS – 8.554 D1 + 1.170 D2 = 9.724 doses;

21ª RS – 3.986 D1 + 1.170 D2 = 5.156 doses;

22ª RS – 3.014 doses D1.

TOTAL – 246.260 D1 + 37.440 D2 = 283.700 doses.