Região gera 6,5 mil novos postos de trabalho em 10 meses

Os vinte e sete municípios da região – Vale do Ivaí e Arapongas – criaram 6.570 vagas formais de empregos neste ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que divulgou na terça-feira (30) o desempenho do mês de outubro.

O melhor desempenho regional é puxado por Apucarana que, entre admissões e demissões, mantém um saldo positivo de 2.682 empregos com carteira assinada. No acumulado do ano na região, a indústria é o setor que mais gerou vagas com saldo de 2.534 novos empregos, seguido da área de serviços (1.830) e comércio (1.672).

Das mais de 2,6 mil vagas de emprego criadas em Apucarana, que tem um polo de confecções instalado, metade – 1.381 – foi criada na indústria. O segundo setor que mais contratou foi o comércio, com 632 vagas. Segundo o prefeito Junior da Femac, a prefeitura tem toda uma estrutura para incentivar a criação de empregos formais. “Fazemos a ponte entre empregadores e trabalhadores e as estatísticas indicam que estamos entre os municípios que mais geram emprego no Paraná. Agradeço a nossa Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego, e a Agência do Trabalhador”, destaca.

Em Arapongas, que tem saldo acumulado de 1.493 postos de trabalho gerados no período, o setor de serviços é que se destaca de janeiro a outubro, com a criação de 656 vagas. O comércio aparece na sequência, com 414 postos de trabalho.

Já em Jandaia do Sul, terceiro município no ranking regional, a indústria também foi o setor em destaque. Dos 495 postos de trabalho criados, 60% (295) veio da indústria, seguida pela área de serviços (120). O quarto município em geração de vagas foi Ivaiporã, com saldo de 389 vagas com carteira assinada no ano. O setor de serviços foi responsável por quase metade das vagas: 190, seguido do comércio, que ampliou as vagas em 153 postos de trabalho.

PARANÁ

Com saldo de 176.570 vagas com carteira assinada, o Paraná é o quarto estado brasileiro que mais gerou empregos em 2021. À frente do Paraná, estão apenas São Paulo (812.484), Minas Gerais (300.660) e Santa Catarina (187.147). O acumulado leva em consideração as vagas formais abertas entre janeiro e outubro.Somente no mês de outubro, o saldo registrado foi de 15.747 vagas. É o sexto do País em números absolutos. O bom resultado acumulado é consequência de uma performance positiva do Paraná ao longo de todos os meses do ano.

O secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, ressalta que os números demonstram um alinhamento exemplar entre o Governo do Estado e o setor privado para promover políticas de geração de emprego. “Nossa gestão está comprometida em gerar mais oportunidades. De um lado fomentamos a criação de novas vagas através de diferentes iniciativas. De outro, fazemos a ponte com a empresa através das agências do trabalhador. Assim, movimentamos a economia do nosso Estado”, afirmou.

