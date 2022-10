Região de Ivaiporã registra falta de energia, mas eleição foi normal

Da Redação

Eleições tranquila na Comarca de Ivaiporã

Após o vendaval na tarde de sábado (29), muitas cidades da Comarca de Ivaiporã e da região tiveram problemas de queda de energia por quebra de postes em suas fontes de alimentação. Apesar de todos os esforços das equipes da Copel, pela manhã deste domingo, alguns colégios eleitorais permaneciam sem energia.

Na Comarca de Ivaiporã houve falta de energia em seções eleitorais nos distritos de Santa Bárbara e Jacutinga, em Ivaiporã; Barra Preta e Jardim Florestal, em Jardim Alegre; e nos distritos de Alto Lajeado e Bem-te-vi no município de Arapuã.

No entanto, conforme a juíza Adriana Marques dos Santos as eleições ocorrem normalmente. “Tivemos alguns problemas por causa da tempestade de ontem, falta de luz em algumas seções, mas mesmo com tudo isso, estamos com a tranquilidade esperada”, relatou a juíza.

O chefe do cartório eleitoral, Rafael Paschoal Teixeira Santos, explica que as urnas eletrônicas têm autonomia de bateria de até 6 horas de funcionamento.

“Nós temos baterias de contingência, também temos uma equipe posicionada estrategicamente caso a bateria necessite ser substituída. Até com relação às urnas eletrônicas, tivemos a substituição de apenas duas”. No distrito de Santa Bárbara foi disponibilizado um gerador do TRE que foi colocado em funcionamento.

Ele também falou sobre a votação mais ágil que acontece no segundo turno, diminuindo as filas nas seções eleitorais. “No primeiro turno eram cinco votos e agora o eleitor só teve que escolher o candidato a presidente”, relatou Rafael.

Ainda segundo Rafael, até por volta das 15 horas, não havia sido registrado nenhum problema com relação a crimes eleitorais.

fonte: TN Online Chefe do cartório eleitoral Rafael Paschoal Teixeira Santos e a juíza Adriana Marques dos Santos / Foto: Ivan Maldonado

