Região de Apucarana tem 350 estudantes com altas habilidades e superdotação

A região de Apucarana (PR) alcançou a marca de 350 estudantes identificados com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) na rede estadual de ensino. Os alunos pertencem 63 escolas estaduais da rede pública nos 16 municípios sob a jurisdição do Núcleo Regional de Educação (NRE). Em todo o estado são 11,9 mil o número de estudantes “superinteligentes”, um aumento de 819% em relação a 2021 quando eram 1,3 mil.

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Segundo o NRE de Apucarana, os alunos estão distribuídos pelas unidades escolares da região, com maior concentração naquelas que oferecem salas de recursos multifuncionais voltadas à área ou que funcionam em período integral. Para assegurar o acolhimento desses estudantes no Atendimento Educacional Especializado (AEE), a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) vem investindo na formação continuada de professores especialistas da rede. A capacitação continuada visa qualificar os docentes para a busca ativa e o reconhecimento precoce de indicativos de superdotação nas salas de aula.

O trabalho de suporte no Norte do Estado é fortalecido pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), sediado em Londrina. O órgão atua na formação de educadores e na realização de oficinas pedagógicas para os estudantes, estimulando a vocação científica e cultural por meio do desenvolvimento de projetos e da participação em feiras de conhecimento.



