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Região de Apucarana registra queda nos casos e mortes por doenças respiratórias

Relatório da Secretaria de Estado da Saúde indica redução expressiva nos diagnósticos de Srags, Influenza e Covid-19; redução estadual nos qua

Escrito por Da Redação
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Região de Apucarana registra queda nos casos e mortes por doenças respiratórias
Autor Foto: ARQUIVO

O número de casos e mortes por doenças respiratórias caiu na área de abrangência da 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana. Último informe de Vírus Respiratórios da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado em 9 de setembro, aponta um total de cinco óbitos, queda de 50% em comparação com o ano passado no mesmo período, quando 10 pessoas morreram. O número de casos também caiu de 201 para 121 no comparativo, o que representa uma redução de 39%.

- LEIA MAIS: Paraná registra queda de casos de doenças respiratórias em 2026

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As Síndromes Respiratórias Agudas Graves (Srags) são responsáveis pela maior parte dos casos deste ano, com 89 registros e duas mortes, contra 136 casos e 5 óbitos no ano passado. Queda de 36% e 60% respectivamente. A influenza é a segunda maior causa de doenças respiratórias na região, com 29 casos e 4 mortes neste ano, contra 50 casos e 4 óbitos no ano passado, uma redução de 42% nos casos. Em 2025, 15 pacientes foram diagnosticados com Covid, doença que causou 4 mortes. Neste ano, foram três casos, um recuo de 80%, e nenhum óbito.

Os municípios com os maiores índices são Apucarana, com 40 casos e 3 mortes, e Arapongas, com 22 casos e 2 óbitos.


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casos de influenza doenças respiratórias epidemiologia Paraná redução de óbitos Saúde Pública Síndromes Respiratórias Agudas Graves
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