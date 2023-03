Região confirma mais 92 casos de dengue em apenas uma semana

Da Redação

Onze municípios pertencentes a 16ª RS têm registros da doença

Em apenas uma semana, mais 92 casos de dengue foram confirmados na área da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, norte do Paraná, que tem dois municípios em situação de epidemia e um em alerta. O número de casos representa 31% das 293 confirmações registradas no período epidemiológico que teve início em agosto do ano passado. As informações são do Informe epidemiológico divulgado nesta terça-feira (28) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que também trouxe 11.102 casos e 11 mortes em todo o Estado.

No boletim anterior, dois municípios entraram em situação de epidemia. No período de uma semana, Bom Sucesso positivou mais seis pacientes com a doença e soma agora 39 casos, 109 descartados e 21 em investigação. São Pedro do Ivaí confirmou 33 casos no período e soma agora 78 casos, 16 descartados e 4 em investigação.

O relatório divulgado nesta terça (28) também coloca Faxinal em alerta, com 47 confirmações e 65 em investigação. O município tem população estimada em 17,9 mil pessoas e a incidência da doença de 241,67 para cada 100 mil habitantes. Situação epidêmica é considerada quando a razão ultrapassa 300 registros para cada 100 mil habitantes.

No total, onze municípios pertencentes a 16ª RS têm registros da doença: Apucarana (41), Arapongas (52), Cambira (4), Grandes Rios (1), Jandaia do Sul (24), Kaloré (4), Marumbi (1) e Sabáudia (2).

PARANÁ

A Sesa confirmou nesta terça-feira (28) mais 2.379 casos e três óbitos por dengue no Paraná. Somente esta semana foram registradas mais de 12 mil notificações de novos casos suspeitos pela doença.

Os novos óbitos são de dois homens (70 e 93 anos) e uma mulher (82 anos) que residiam em Lupionópolis, Londrina e Foz do Iguaçu, respectivamente. Destes, apenas a paciente do sexo feminino possuía comorbidades. As mortes ocorreram entre 26 de fevereiro e 6 de março deste ano.

As regionais com mais casos são Londrina (2.881), Maringá (1.934), Foz do Iguaçu (1.725) e Paranavaí (1.135). A regional com mais óbitos é Londrina: 4.

