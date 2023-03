Região: caseiro de propriedade rural é preso por posse ilegal de arma

Da Redação

As armas foram apreendidas

Uma ação da Polícia Militar Ambiental terminou com a prisão de um homem, em Cruzmaltina, município que pertence ao Vale do Ivaí, Paraná.

De acordo com as informações da corporação, a prisão aconteceu após uma fiscalização contra a pesca predatória e caça de animais ser feita às margens do Rio Ivaí. Os agentes de segurança foram a uma propriedade, que fica próxima ao rio, e, lá, encontraram várias armas: uma espingarda calibre .32; duas espingardas calibre .36; uma espingarda de dois canos de calibres .16 e .20; uma carabina calibre .22; um revólver .22; além de várias munições.

Todos os armamentos estavam com a situação irregular.

A equipe da Polícia Ambiental encaminhou o responsável pela propriedade até a Delegacia de Polícia Civil de Faxinal, município que fica 15,7 quilômetros de distância de Cruzmaltina, para as providências cabíveis.

As armas e as munições foram apreendidas.

fonte: Divulgação/PM Várias munições foram encontradas na propriedade

Com informações do Blog de Berimbau.

