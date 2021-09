Reforma: Hospital Municipal de Faxinal volta a funcionar

Da Redação

O Hospital Municipal de Faxinal voltou a funcionar nesta segunda-feira (20), após reforma em toda sua estrutura. O prefeito Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo, anunciou a conclusão da obra de reforma e ampliação na sexta-feira, 17.

continua após publicidade .

"Uma grande conquista para nossa Faxinal e região. O hospital volta a atender a nossa população após passar por uma grande reforma estrutural, agora, conta com equipamentos de ponta como raio x digital e nos próximos meses vamos avançar para atender maternidade e ser um centro de referência para especialidades da região, por tanto, um novo ‘Hospital’ para uma nova Saúde", comemorou o prefeito.

Inicialmente nesta primeira fase o hospital seguirá um cronograma de atividades a serem implantadas. De início com a implantação do Pronto Socorro! Com 3 leitos de emergência e 3 leitos de observação. O Hospital também oferecerá enfermaria clínica e pediátrica com mais 15 leitos, totalizando nesta primeira fase 21 leitos cadastrados.

continua após publicidade .

Segunda fase

Na sequência ainda em 2021, por volta da segunda quinzena de dezembro, será iniciado as atividades de maternidade e ginecologia, com centro cirúrgico para realização de cesarianas, partos normais e alguns procedimentos ginecológicos como: laqueaduras, histerectomias, perineoplastias, Sling (correção de bexiga caída), cistos ovarianos, entre, outros.

Terceira fase

continua após publicidade .

A terceira fase compreende a diversificação das especialidades que irá compor o corpo clínico do hospital, bem como a utilização do centro cirúrgico, a contar Cirurgia Geral: cirurgia do aparelho digestivo; vascular; ortopedia; urologia e otorrinolaringologia.

Outros profissionais que irá compor o quadro clínico do hospital compreendem, médico (clínico/plantonista); médico (clínico/Diretor); anestesista; pediatra/Neonatologista; nutricionista; farmacêutico; fonoaudiólogo; fisioterapeuta; assistente social; enfermagem técnica e assistencial; técnicos de enfermagem; técnico/Raio X; além das recepcionistas e serviços gerais