Reforma do Pronto Atendimento Municipal será retomada em Jandaia

Paralisada em 2021, reforma do Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Jandaia do Sul será reiniciada a partir da próxima segunda-feira (15). O anúncio da retomada foi feito nesta quinta-feira (11) pelo prefeito Lauro Junior (União Brasil) após realização de uma visita técnica no local com participação de representantes da empresa responsável pela obra. Com investimento de R$ 1.069.883,72, com recursos do Governo do Estado e do caixa da Prefeitura, a obra é estratégica para a saúde do município.

Com ordem de serviço emitida em novembro de 2020 e investimento previsto de R$ 497 mil, a reforma do PAM foi paralisada no ano seguinte. Segundo o prefeito Lauro Junior, além de encerrar o contrato com a empresa em atraso, a prefeitura precisou refazer o projeto, dada as inadequações encontradas, antes de licitar novamente a obra.

“Tivemos que reestruturar totalmente o projeto que estava com muitos problemas e não era mais condizente com a realidade. Por conta disso, o valor da obra dobrou, mas é uma obra muito esperada e que vai trazer uma condição melhor para esse prédio que já atendeu muita gente e vai voltar a atender”, comentou.

Durante a visita técnica, o prefeito esteve acompanhado da diretora do Departamento de Saúde, Elza Ferraz, do diretor de Obras, Luciano Lasperg, além de vereadores e representantes da empresa.

Segundo o prefeito, a empresa se comprometeu a iniciar as obras na segunda-feira. O projeto prevê uma série de melhorias, como a reformulação da recepção, adequações de acessibilidade; nova sala de raio-x; troca do piso e revestimentos; substituição de janelas e algumas portas; renovação de toda a parte elétrica; melhorias nos banheiros, pintura, entre outros. O contrato foi assinado em dezembro do ano passado prazo de conclusão é de 240 dias.

Segundo o prefeito Lauro Junior, a reforma integra um pacote de R$ 32 milhões em obras e serviços que devem ser iniciados em 2024 no município.

