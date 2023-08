Refis de Ivaiporã concede descontos de até 80% sobre juros e multas

Siga o TNOnline no Google News

A Prefeitura de Ivaiporã lança nesta quarta-feira (3) o Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2023), que facilita a quitação de dívidas dos contribuintes em débito com o município. A vigência é de 03 de agosto a 31 de outubro com parcela mínima de R$ 150,00.

Segundo o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Wanderlei Pessutti, “o intuito da proposição do Refis 2023 é estimular os contribuintes a quitarem seus débitos junto ao Município e, com isso, assegurar o ingresso de recursos no Tesouro Municipal. Isso é importante para garantir investimentos e a sustentabilidade econômica da Municipalidade.”

Quem pagar à vista pode ter 80% de desconto em juros e multas. Em até 6 vezes o desconto é de 60% e quem preferir parcelar em até 30 vezes o desconto será de 50%.

“Esta é uma oportunidade para que o cidadão possa ficar em dia com o município e, dessa forma, contribuir para que a administração municipal possa investir em diferentes áreas”, afirmou o prefeito Carlos Gil.

Podem ser renegociados IPTU, ISSQN, Alvará, Contribuição de Melhoria e taxas diversas.

Para mais informações o contribuinte pode procurar o Setor de Tributação ou ligar (43) 3472-4600.

