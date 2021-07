Da Redação

Rede municipal de Jandaia do Sul retoma aulas na segunda

Após um ano e quatro meses sem aulas presenciais, em função da pandemia de Covid-19, as escolas municipais de Jandaia do Sul abrirão novamente seus portões para receber os alunos a partir de segunda-feira (26). Com os profissionais de educação imunizados com a 1ª dose da vacina e um protocolo de biossegurança estruturado, o município começará recebendo as turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, as crianças da educação especial e os alunos da Educação Infantil 3, 4 e 5.

continua após publicidade .

A estimativa, segundo levantamento feito pelo Departamento de Educação com as famílias, é que aproximadamente 70% dos 1.655 estudantes da rede retornarão às escolas presencialmente.

Respeitando a capacidade máxima de alunos por sala, as instituições seguirão a modalidade híbrida. As turmas do fundamental serão divididas de forma que uma parte acompanhe as atividades presencialmente durante uma semana enquanto os demais alunos permanecem remotamente com atividades impressas para fixação de conteúdo. Já os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ofertarão atendimento parcial de quatro horas por dia.

continua após publicidade .

Além do distanciamento, aferição de temperatura, higienização com álcool 70% e outras medidas, haverá controle de uso de espaços como o banheiro e refeitório. “Nossas instituições estão devidamente preparadas para receber os alunos seguindo os protocolos de biossegurança estabelecidos pelos órgãos de Saúde. Estamos retomando as atividades presencialmente, mas continuamos oferecendo a opção remota para os pais que preferirem manter seus filhos em casa neste momento", comenta a diretora do Departamento Municipal de Educação, Meire Bueno.

Os pais devem enviar uma máscara para troca, um saquinho para guardar a máscara usada e copinho ou garrafinha de água para uso individual, pois os bebedouros das escolas estarão lacrados e a reposição da água sempre será feita por um adulto. Para reforçar a proteção, além da máscara, os professores usarão protetor facial (fornecido pelo município); já para os alunos serão entregues três máscaras por trimestre.

Os ônibus escolares também estão adaptados às regras sanitárias: funcionarão com redução de 50% da capacidade e com monitores para auxiliar no cumprimento do protocolo.

continua após publicidade .

RETORNO GRADUAL

O atendimento para alunos menores, de 0 a 2 anos, continua suspenso. Para as salas de 3º e 4º anos do Fundamental o retorno será no dia 9 de agosto e para o 5º Ano no dia 16 de agosto. O Departamento Municipal de Educação priorizou a Educação Infantil e séries iniciais considerando a maior dificuldade dos alunos mais novos em acompanhar as atividades remotamente, sem a orientação direta do professor, e também os que estão em processo de alfabetização.