Recenseadora do IBGE é chamada de "lixo" por morador de Califórnia

Segundo a funcionária pública federal, o caso aconteceu no último domingo, por volta das 13 horas

A Polícia Militar (PM) foi solicitada nessa terça-feira (6) por uma recenseadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) após ela ter sido xingada por um morador da Avenida Ivaí, em Califórnia, no norte do Paraná.

Segundo a funcionária pública federal, o caso aconteceu no último domingo (4), por volta das 13 horas. Ela contou que o homem, já identificado pela polícia, de 59 anos, filho da mulher que estava sendo entrevistada, na coleta de informações para o Censo 2022, começou a desacatá-la com palavras de baixo escalão e a chamando de "lixo".

O suspeito, segundo a recenseadora, contestava o questionário fornecido pelo IBGE.

Diante da situação, a funcionária relatou o ocorrido ao seu superior, que a orientou em registrar um Boletim de Ocorrências.

Conforme a PM, a vítima foi orientada em como proceder caso ela queira representar contra o morador.

