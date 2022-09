Ré acusada de matar companheira em J. Alegre é condenada a 15 anos

Da Redação

O crime aconteceu na comunidade Santa Luzia, no Assentamento 8 de Abril, em Jardim Alegre

O Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Ivaiporã condenou a 15 anos de prisão a ré Adriana de Oliveira pela morte de Carla Casaril, em 2021. O crime aconteceu na comunidade Santa Luzia, no Assentamento 8 de Abril, no município de Jardim Alegre.

A ré foi julgada por homicídio duplamente qualificado e também por ocultação de cadáver. Adriana de Oliveira terá que cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

O julgamento, que foi presidido pela juíza Adriana Marques dos Santos, na última sexta-feira (17), começou às 9 horas e terminou no início da noite por volta das 19h30.

O crime

O assassinato ocorreu na noite de 14 de abril de 2021, na comunidade Santa Luzia, no Assentamento 8 de abril.

Na época, segundo informações da Polícia Militar, um homem chamou a equipe que foi até a casa da suspeita. No local, ela confessou o crime para os policiais, disse que as duas brigaram no quarto, depois de a vítima afirmar que queria ir embora e terminar o relacionamento.

Segundo a polícia, em determinado momento da discussão, a mulher disse que empurrou a companheira, que em seguida caiu no chão. Depois disso, a suspeita disse à que esfaqueou ela na região do pescoço, e em seguida, usou um cadarço para enforcar a vítima.

A polícia informou que a suspeita relatou que, depois de cometer o crime, ficou duas horas fora de casa pensando em qual atitude iria tomar. Neste momento, ela decidiu cavar um buraco e enterrar o corpo da companheira.

Segundo a PM, ela usou lençóis e capins secos para tentar esconder o buraco.

Na manhã seguinte (15), a suspeita revelou que havia cometido o crime à mãe.

O crime aconteceu na comunidade Santa Luzia, no Assentamento 8 de Abril, em Jardim Alegre

