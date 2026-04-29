Ratinho Junior libera R$ 130 milhões para três municípios do Vale do Ivaí

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), oficializou nesta quarta-feira (29) o repasse de R$ 372,5 milhões em investimentos voltados a diversas áreas em 12 municípios do Estado. Com foco estratégico no desenvolvimento regional, o Vale do Ivaí foi o principal destaque do pacote, recebendo um montante de R$ 130,7 milhões que será dividido entre as cidades de Jardim Alegre, Godoy Moreira e Kaloré.

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Os recursos estaduais contemplam obras em diferentes fases — homologadas para contratação, em processo de licitação ou já em execução — e são destinados à pavimentação de vias urbanas e rurais, aquisição de equipamentos rodoviários, além da construção de creches e barracões industriais.

Kaloré recebeu a maior fatia do repasse regional, totalizando R$ 58,7 milhões. O montante viabilizará a reforma da sede da Prefeitura Municipal, a revitalização do cemitério, a pavimentação de duas estradas rurais e a construção de uma capela mortuária e calçadas. Além disso, o projeto prevê a revitalização de complexos esportivos e praças, somando-se a obras já em andamento, como o projeto Meu Campinho, uma quadra de esportes e uma escola municipal.



Com um aporte de R$ 38 milhões, Godoy Moreira terá como prioridade a construção de uma ponte estratégica que ligará o município a Barbosa Ferraz. O processo licitatório já possui empresa vencedora e segue os trâmites documentais para a assinatura do contrato. O pacote também abrange a construção de um barracão industrial, a reforma do centro de convivência e obras de pavimentação urbana.

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Jardim Alegre foi contemplada com R$ 34 milhões. O principal destaque é a construção de uma creche no bairro Jardim Itapuã, viabilizada pelo programa Infância Feliz, do Governo do Estado. Os valores também garantem a continuidade de obras em andamento, que incluem um barracão industrial e frentes de pavimentação urbana, reforçando a parceria entre o município e o Executivo Estadual.

Segundo o governador Ratinho Junior, o investimento conjunto com as prefeituras é fundamental para manter o ritmo de crescimento do Paraná. O chefe do Executivo destacou a relevância de programas como o Estrada Boa, voltado à pavimentação rural para o escoamento agrícola, e o Asfalto Novo, Vida Nova, que visa erradicar ruas de terra em áreas urbanas.



"Nós temos ainda a compra de maquinários. Todas as cidades do Paraná receberam recursos para modernizar seu parque de máquinas e construir barracões industriais visando a geração de empregos. O Paraná é o estado que mais cresce no Brasil, e precisamos acompanhar esse avanço junto às cidades", afirmou o governador.

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Todos os projetos são supervisionados pelo Paranacidade, órgão vinculado à Secretaria de Estado das Cidades (Secid). A superintendente Camila Scucato ressaltou a força-tarefa técnica montada para acelerar o início das obras, destacando tratar-se de "uma verdadeira revolução no Estado", com ações que vão desde revitalizações urbanas até a construção de estruturas socioassistenciais, como CRAS, CREAS e a Casa da Mulher Paranaense.

Repasses em Outras Regiões

Além do expressivo investimento no Vale do Ivaí, o pacote do Governo do Estado distribuiu os recursos restantes entre outras seis macrorregiões:

Noroeste: Recebeu R$ 92,1 milhões, divididos entre Cidade Gaúcha, Cianorte e Douradina, com destaque para a pavimentação de quase 20 quilômetros de estradas rurais em Cidade Gaúcha.

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Sudoeste: Contemplado com R$ 82,5 milhões para Capanema e Coronel Domingos Soares, focando em estradas rurais, centros de eventos e infraestrutura urbana.

Outras Regiões: Um total de R$ 67,2 milhões foi direcionado a Mallet (Centro-Sul), Ivaí (Campos Gerais), Quitandinha (Região Metropolitana de Curitiba) e Rancho Alegre d’Oeste (Centro-Oeste), abrangendo desde unidades de saúde e creches até maquinário agrícola e pavimentação asfáltica.

O anúncio oficial contou com a presença do vice-governador Darci Piana (PSD), além de secretários de Estado, deputados federais e estaduais, e prefeitos dos municípios beneficiados.