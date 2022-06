Ratinho Júnior libera obra do 'trevo Ouro Verde' em Ivaiporã; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com a parceria do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e do deputado estadual Ademar Traiano o município de Ivaiporã terá uma das mais modernas e seguras obras do Estado. Trata-se do Trevo Ouro Verde, onde são investidos R$4.643.579,78.

continua após publicidade .

O Trevo Ouro Verde é executado na sequência da Estrada Ouro Verde, que foi construída com recursos também destinados pelo deputado Ademar Traiano no valor R$6.000.000,00. A solicitação foi feita na 1ª gestão Carlos Gil – 2013/2016, quando se planejava a construção do Trevo Ouro Verde e se idealizava o desenvolvimento industrial daquela área.

O prefeito Carlos Gil e o diretor do Departamento de Obras, Bruno Montoro, estiveram no Trevo Ouro Verde e falaram sobre a importância e o impacto que terá no município.

continua após publicidade .

Prefeito Carlos Gil

“A obra do Trevo Ouro Verde é muito importante para Ivaiporã, porque interliga a Estrada Ouro Verde, PR-466 e a Rodovia Ladislao Gil Fernandez. Com certeza, o Trevo Ouro Verde irá refletir no desenvolvimento habitacional, industrial e comercial de Ivaiporã, e a obra encontra-se num ritmo muito bom”, observou Carlos Gil.

A obra é fiscalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER) e pela equipe do Departamento de Engenharia da Prefeitura. “Dependendo das condições climáticas acredito que a obra poderá ser concluída no prazo de 6 meses”, calculou o prefeito.

continua após publicidade .

Com o início das obras de construção do Parque de Exposições e do Trevo Ouro Verde, o prefeito Carlos Gil contou que despertou o interesse de empresários em investir nos Parques Industriais I e II. “Estas obras irão despertar o interesse em investir mais em Ivaiporã”, afirmou o prefeito. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução









Siga o TNOnline no Google News