Ratinho Junior entrega obras e assina ordens de serviço em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), inaugurou obras e assinou ordens de serviço nesta quinta-feira (4) em Ivaiporã que somam R$ 86,3 milhões. São investimentos nas áreas de saneamento básico, saúde e segurança no município.



continua após publicidade .

Ratinho Junior chegou acompanhado de grande comitiva, incluindo os secretários Beto Preto (Saúde) e Eduardo Pimentel (Cidades), além do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano (PSD). O evento reuniu inúmeros prefeitos do Vale do Ivaí.

A agenda começou com a inauguração do quartel do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã na Rua Apucarana. A obra contou com investimentos de R$ 8,4 milhões. Na oportunidade, ele também assinou ordens de serviço para construção do Ambulatório Médico de Especialidades (R$13,6 milhões), Delegacia Cidadã (R$ 7,5 milhões) e da segunda etapa do Parque de Exposições (R$ 5,4 milhões).

continua após publicidade .

Na sequência, governador entregou a Estação de Tratamento de Esgoto Pindaúva localizada na Rua Jacutinga, no valor de R$ 51,4 milhões. O investimento incluiu ainda a construção das Estações Elevatórias de Esgoto Mangueira, Pindauvinha e Pindaúva. Essas inaugurações na área de saneamento totalizam R$ 59,8 milhões em recursos investidos.

O prefeito Carlos Gil (PSD) agradeceu a presença do governador e lembrou que Ratinho Junior sempre vem a Ivaiporã para prestigiar o município com obras e investimentos.

OBRAS

continua após publicidade .

O Ambulatório Médico de Especialidades será construído na Rua Augusto Urbanski, em uma área de 8.129,50 m² doada pela Prefeitura ao Governo do Estado. O local fica próximo à 38ª Ciretran e contemplará 22 consultórios, sete salas de exames e terá capacidade para 13 mil consultas mensais para pacientes de Ivaiporã e mais 16 municípios da 22ª Regional de Saúde.

Já a Delegacia Cidadã será construída num terreno doado ao Governo do Estado pela gestão anterior do prefeito Carlos Gil, contendo 4 mil m² e área construída de 1.362,00m² na Rua Placídio Miranda, esquina com Avenida Ladislao Gil Fernandez, em frente ao Fórum da Comarca.

Conforme a Paraná Edificações, a Delegacia Cidadã de Ivaiporã seguirá o padrão II com 4 celas, 1 elevador, 1 plantonista, 1 sala de investigador, 7 cartórios, 2 administrações, 1 chefia, 2 atendimentos, 1 sala de reunião, 1 sala de apoio e o Instituto de Identificação – responsável pela emissão do RG.

continua após publicidade .

A segunda etapa do Parque de Exposições contemplará o recinto de rodeios e shows, barracão industrial, 3 galpões pré-moldados, leilão e mangueira, palco e camarim, pista de laço, banheiros, vigilância sanitária e administração.

(Mais informações a seguir)

Siga o TNOnline no Google News