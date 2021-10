Ratinho Junior entrega novas casas em Marumbi

Da Redação

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), está em Marumbi, onde entrega as chaves de 50 novas casas populares para famílias de baixa renda do município.

O projeto recebeu R$ 3,2 milhões de investimentos do governo do Estado, oriundos de um financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), utilizados para subsidiar integralmente o custo dos imóveis ao público beneficiado.

O governador estará acompanhado do presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Jorge Lange, e de deputados estaduais que representam a região.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, também participa da entrega de casas.