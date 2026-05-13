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Ratinho Junior autoriza na sexta construção de ponte entre Godoy Moreira e Barbosa Ferraz

Obra sobre o Rio Corumbataí terá 100 metros, substituirá a balsa e encerrará espera histórica por ligação direta entre os municípios

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 15:27:21 Editado em 13.05.2026, 15:27:16
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Ratinho Junior autoriza na sexta construção de ponte entre Godoy Moreira e Barbosa Ferraz
Autor Ponte de concreto de 100 metros substituirá a balsa entre Godoy Moreira e Barbosa Ferraz - Foto: Foto: Marinha do Brasil

O governador Ratinho Junior assina nesta sexta-feira (15), às 14h, a autorização para construção da ponte sobre o Rio Corumbataí, entre Godoy Moreira e Barbosa Ferraz.

A cerimônia será realizada no local da atual travessia por balsa, na BR-272, pelo lado de Godoy Moreira, conforme convite oficial do Governo do Paraná.

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LEIA MAIS: Prefeito confirma visita de Ratinho Junior a Jardim Alegre para ordem de serviço da ponte sobre o Rio Ivaí

A nova estrutura será construída em concreto e terá cerca de 100 metros de extensão. A ponte vai substituir a atual balsa, utilizada há décadas como principal ligação entre os dois municípios.

A obra é uma demanda histórica da população local. Sem a travessia direta, moradores precisam percorrer aproximadamente 70 quilômetros como alternativa, o que aumenta custos, tempo de deslocamento e dificuldades para transporte de pessoas e produção agrícola.

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A expectativa é que a ponte melhore a mobilidade regional, fortaleça a economia local, facilite o escoamento da safra e ofereça mais segurança para quem depende diariamente do trajeto.

A autorização marca um passo decisivo para concretizar uma reivindicação antiga de moradores, produtores rurais e lideranças da região.

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Construção de Pontes Desenvolvimento Sustentável economia local Governador Ratinho Junior Infraestrutura de Transporte Mobilidade Regional
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