Ratinho Junior autoriza na sexta construção de ponte entre Godoy Moreira e Barbosa Ferraz

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O governador Ratinho Junior assina nesta sexta-feira (15), às 14h, a autorização para construção da ponte sobre o Rio Corumbataí, entre Godoy Moreira e Barbosa Ferraz.

A cerimônia será realizada no local da atual travessia por balsa, na BR-272, pelo lado de Godoy Moreira, conforme convite oficial do Governo do Paraná.

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A nova estrutura será construída em concreto e terá cerca de 100 metros de extensão. A ponte vai substituir a atual balsa, utilizada há décadas como principal ligação entre os dois municípios.

A obra é uma demanda histórica da população local. Sem a travessia direta, moradores precisam percorrer aproximadamente 70 quilômetros como alternativa, o que aumenta custos, tempo de deslocamento e dificuldades para transporte de pessoas e produção agrícola.

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A expectativa é que a ponte melhore a mobilidade regional, fortaleça a economia local, facilite o escoamento da safra e ofereça mais segurança para quem depende diariamente do trajeto.

A autorização marca um passo decisivo para concretizar uma reivindicação antiga de moradores, produtores rurais e lideranças da região.

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