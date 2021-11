Da Redação

A cidade de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, comemora os seus 60 anos com diversos investimentos do Governo do Estado. Nesta sexta-feira (19), o governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve no município e confirmou o repasse de R$ 36,1 milhões para obras de infraestrutura urbana e rodoviária.

Ratinho Junior anuncia R$ 36,1 milhões para Ivaiporã - Vídeo por: tnonline

O governador entregou, ainda, 26 veículos para os 16 municípios da 22ª Regional de Saúde, dentro da estratégia de saúde da família. Também foi lançada uma nova ciclorrota do programa Pedala Paraná, que tem 210 quilômetros de extensão e passa por seis municípios, incluindo Ivaiporã.

“A cidade é uma referência não só para o Vale do Ivaí, como para todo o Paraná. É uma das cidades que mais crescem no Estado e toda essa estrutura que trazemos é importante para potencializar cada vez mais a região, atrair investimentos, melhorar a infraestrutura e a geração de empregos”, afirmou Ratinho Junior. “É uma alegria comemorar os 60 anos da cidade trazendo todos esses investimentos para a população”.

Pela Secretaria estadual de Infraestrutura e Logística, foram assinados dois convênios, que somam R$ 17,3 milhões: um de R$ 12,7 milhões, para a duplicação do acesso secundário da PR-486 ao município, e outro de R$ 4,6 milhões para pavimentação da Estrada Ouro Verde.

Segundo o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, a duplicação da rodovia vai trazer mais segurança a um dos trechos mais perigosos do município. “É uma conquista esperada desde a inauguração de Ivaiporã. O acesso secundário vai atender às sete vilas da cidade, é o ponto onde ocorrem mais acidentes, inclusive fatais”, explicou.

“Junto com os outros investimentos anunciados pelo governo, é uma obra fundamental para a segurança da população e para o crescimento da cidade”, disse Carlos Gil. “Fomos muito presenteados nesses nossos 60 anos. São conquistas que farão a diferença no dia a dia da população, trazendo mais qualidade de vida para todos nós”.