Ratinho Junior anuncia R$ 221 mi para municípios; Vale do Ivaí é destaque com obras

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou nesta segunda-feira (11) a liberação de cerca de R$ 221 milhões em investimentos para nove municípios do Estado. O pacote contempla obras de pavimentação urbana e rural, construção de creches, melhorias em infraestrutura, aquisição de maquinários e ações voltadas ao desenvolvimento econômico e social.

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Segundo o governador, os investimentos fazem parte de um programa contínuo de modernização das cidades paranaenses. “É um grande volume de recursos em diversas áreas, especialmente no Asfalto Novo, Vida Nova, que urbaniza ruas e bairros dos municípios, tirando as famílias da poeira e da lama”, afirmou.

A região do Vale do Ivaí aparece com destaque no pacote de obras, beneficiando diretamente os municípios de Cambira, Lidianópolis, Lunardelli e Marilândia do Sul, que somam recursos importantes para infraestrutura urbana, rural e serviços públicos.

Em Cambira, os investimentos chegam a aproximadamente R$ 24 milhões. O principal destaque é a pavimentação da Estrada Porto Santo Antônio, com mais de 10 quilômetros, além da construção de escola e creche, recape de vias vicinais e aquisição de transporte escolar.

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Já em Lidianópolis, o montante é de cerca de R$ 21,1 milhões, voltado a pavimentação urbana e rural, além da implantação de barracões industriais e comerciais e incentivo à agricultura familiar, com foco na cafeicultura.

O município de Lunardelli receberá aproximadamente R$ 28 milhões. Entre as obras previstas estão a pavimentação de vias urbanas e da estrada vicinal que liga os distritos de Primavera e Madalena, além da construção de creche, barracão industrial e reforço da infraestrutura urbana.

Já Marilândia do Sul contará com R$ 12,9 milhões em investimentos. Os recursos serão aplicados em pavimentação rural, construção de creche e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), além da entrega de maquinários para melhoria da estrutura rural.

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Os investimentos reforçam a estratégia do Governo do Estado de fortalecer tanto os centros urbanos quanto as áreas rurais, com atenção especial à mobilidade, educação e apoio ao setor produtivo.

Além do Vale do Ivaí, outros municípios também foram contemplados no pacote, que inclui obras estruturantes e ações de desenvolvimento em diferentes regiões do Paraná.

A expectativa é de que os projetos avancem para fase de licitação e início das obras nos próximos meses.