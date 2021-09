Da Redação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) chegou em Jandaia do Sul na manhã desta sexta-feira (3), para cumprir agenda de compromissos ao lado do prefeito Lauro Junior (PSL), de prefeitos do Vale do Ivaí e demais lideranças políticas do município e da região. O Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, também participa do evento.

O governador lança a pedra fundamental das 75 casas populares do Programa Vida Nova. O projeto é o primeiro do Governo do Estado voltado ao desfavelamento, com a realocação de famílias residentes em áreas de risco e proteção ambiental para novas moradias, além de obras de infraestrutura, recuperação ambiental e oferta de serviços públicos, com a participação de 14 órgãos estaduais.



No município, o governador também lança a pedra fundamental do Contorno de Jandaia do Sul, obra de seis quilômetros estimada em R$ 55,6 milhões que tem por objetivo retirar o tráfego rodoviário da BR-376 de dentro da cidade, facilitando os acessos a Apucarana e Maringá.

Ratinho Junior ainda anuncia a liberação do segundo lote de uniformes para os colégios Cívico-Militares do Paraná, em especial para o Colégio Estadual Cívico-Militar Jandaia do Sul, composto por camiseta, conjunto abrigo e moletom, além de recursos para desenvolvimento urbano e a segurança pública. No mesmo local serão entregues viaturas policiais blindadas para as polícias Civil e Militar.

O prefeito Lauro Junior considera a visita do governador Ratinho Junior e comitiva um marco importante na história do município, tendo em vista os projetos que serão anunciados na ocasião. “Para nós é uma satisfação muito grande receber o governador junto com seus secretários, prefeitos e deputados num dia que une vários eventos de interesse de Jandaia do Sul e região”, afirma o prefeito, para quem é sempre motivo de orgulho receber na cidade um governador que é filho de Jandaia do Sul.

Ratinho Junior anuncia projetos de obras em Jandaia do Sul - Vídeo por: tnonline

