Ratinho Jr lamenta morte de 1º funcionário do pai no Vale do Ivaí

O governador Ratinho Junior lamentou nesta terça-feira (25) a morte do comunicador Josmar José de Lima, aos 71 anos de idade. O radialista foi um dos primeiros funcionários do empresário Carlos Massa, o Ratinho.

Losmar vivia em Marumbi quando Ratinho adquiriu a rádio Eldorado, em São José dos Pinhais, ainda no início de sua carreira e convidou o amigo conterrâneo para trabalhar na emissora. Foi quando o comunicador deixou Marumbi e foi com sua família viver na Região Metropolitana de Curitiba.

O governador do Paraná expressou suas condolências em uma publicação no Facebook.

"Lamento muito a perda de Losmar José de Lima, que faleceu hoje. O seu Losmar foi um grande amigo, um dos primeiros funcionários da rádio Eldorado, quando a rádio era do meu pai. Ele esteve junto com a minha família desde o começo, me viu crescer e a gente tinha um carinho muito grande por ele. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos, que Deus conforte os corações de todos", disse.

Informações da Banda B, parceira do TNOnline, dão conta que o comunicador estava internado na Santa Casa de Curitiba, onde veio a falecer nesta terça. O velório acontece a partir das 20h no Cemitério Memorial da Vida, em São José dos Pinhais, com o sepultamento previsto apra esta quarta-feira (26), em horário a ser confirmado.

