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Ratinho Jr. entrega drones para Adapar e anuncia obras em Sabáudia

Além de tecnologia para a Adapar, governador anunciou a plataforma Paraná + Sustentável

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 16:31:29 Editado em 17.07.2026, 16:36:48
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O Governo do Paraná anunciou um pacote de entregas tecnológicas e obras de infraestrutura em saúde para a Região Norte do Estado nesta sexta-feira (17). Durante a 31ª Expotécnica, em Sabáudia, o governador Ratinho Junior (PSD) entregou 27 drones de última geração para a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e formalizou a construção de um Pronto Atendimento Municipal (PAM), além de novos complexos médicos que atenderão a região.

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O investimento inicial no campo soma cerca de R$ 1 milhão. Os novos drones serão utilizados para detectar focos de pragas e monitorar riscos sanitários de forma estratégica. Paralelamente, o lançamento do aplicativo Paraná + Sustentável promete desburocratizar o acesso ao crédito agrícola. A plataforma unifica a Certidão Agroambiental Consolidada (CAC) e cria um endereçamento oficial para as propriedades.

O governador destacou o ineditismo da medida para o agronegócio paranaense: "E hoje, aqui em Sabáudia, nós estamos lançando duas tecnologias para o agricultor. Uma é o CEP Rural Digital. Hoje as propriedades não têm o CEP. Então nós estamos lançando, o primeiro estado do Brasil, o CEP Rural Digital, onde cada propriedade vai ter o seu CEP. Para todos os agricultores do Paraná, de forma gratuita", afirmou Ratinho Junior.

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A digitalização também trará um alívio direto ao bolso do produtor rural, que antes precisava percorrer diferentes órgãos físicos para reunir a documentação necessária. "Agora não, pelo celular, ele vai baixar todas as certidões negativas que ele precisar de graça. Se ele fosse pagar isso ia chegar a 2 mil reais. Então é uma revolução que nós estamos fazendo no campo para facilitar a vida do agricultor", completou o chefe do Executivo.

Expansão da Rede de Saúde

Além do foco rural, as entregas na área da saúde nortearam a agenda governamental. Apenas para o novo PAM de Sabáudia, o Estado destinará R$ 7,5 milhões (sendo R$ 2 milhões exclusivos para equipamentos). O local foi projetado para absorver até 2,1 mil atendimentos mensais de baixa e média complexidade.

O pacote de saúde inclui ainda a criação de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) na região. O governador detalhou a estrutura que será oferecida aos moradores locais: "E esse AME é um espaço onde vai ter ortopedista, cardiologista, oftalmologista, vários tipos de especialistas para atender a população de forma regional. E além disso, vai dar suporte ao Honpar".

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A ampliação do Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas, também foi celebrada como uma das maiores entregas estaduais. "O Honpar, que nós temos ali em Arapongas, que está sendo construído a segunda fase dele. Ele vai ter o tamanho de 10 campos de futebol, 55 mil metros quadrados", destacou Ratinho Junior.

Impacto Regional e Infraestrutura

O avanço na rede de urgência e logística afeta diretamente as cidades vizinhas. Presente no evento, Rafael Cita comemorou o fato de a estrutura local desafogar hospitais de alta complexidade. "Agora Sabáudia também recebe o seu, justíssimo, né. E ajuda todo esse apoio, porque é aí, através do atendimento no PAM, que tem os encaminhamentos de porta aberta para o hospital Honpar", observou Cita.

A proximidade entre Estado e prefeituras também tem destravado obras aguardadas há décadas, como o novo contorno rodoviário de Arapongas, que teve seu acordo judicial firmado para início dos trabalhos. "E a novidade boa que o governador trouxe para a gente é de fato o início das obras do contorno, que é uma luta constante", pontuou Rafael, que ainda enalteceu o volume de repasses da atual gestão estadual: "Então, entre a minha gestão e a do Sérgio, o governo do Estado já investiu no município de Arapongas mais de 800 milhões de reais. É quase 1 bilhão de investimentos nessa parceria que é um sucesso."

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Ratinho Jr. entrega drones para Adapar e anuncia obras em Sabáudia
AutorFoto: Arnaldo Alves/AEN


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