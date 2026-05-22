Ratinho Jr. autoriza construção de ponte entre Jardim Alegre e Grandes Rios

O governador Ratinho Junior (PSD) assinou nesta sexta-feira (22) a autorização para construção de uma ponte sobre o Rio Ivaí, que fará a ligação por terra entre os municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios, no Vale do Ivaí. Com investimento de R$ 27,8 milhões em recursos do Governo do Estado, a obra vai solucionar um gargalo histórico na infraestrutura da região, que hoje depende da balsa para realizar a travessia.

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A falta da ponte tem gerado prejuízos econômicos e sociais para a população das duas cidades e também de toda a região. Atualmente, o trajeto entre Jardim Alegre e Grandes Rios, por exemplo, exige um percurso de 75 km que dura cerca de 1 hora e 10 minutos, passando por outros municípios como Lidianópolis e Cruzmaltina. Com a nova ligação, a distância será reduzida para apenas 29 km, permitindo que o trajeto seja feito entre 20 e 30 minutos.

“Essa é uma conquista importante, onde se inicia a obra da ponte que liga Jardim Alegre ao município de Grandes Rios e, além dela, teremos também a ponte de Godoy Moreira a Barbosa Ferraz, promovendo uma grande transformação na região. Nós estamos encurtando tempo e distâncias, melhorando a logística e trazendo mais eficiência para a população do Vale do Ivaí”, afirmou Ratinho Junior.

A nova estrutura beneficiará diretamente os setores da educação, facilitando o deslocamento diário dos alunos; da saúde, com pacientes que buscam atendimentos especializados em centros regionais; e na produção, uma vez que agricultores e caminhoneiros terão custos logísticos reduzidos para o escoamento da safra.

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O projeto foi elaborado pela Prefeitura de Grandes Rios e recebeu respaldo dos 26 municípios que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi). O convênio foi celebrado entre o município e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seil).

Para o prefeito de Jardim Alegre, Moisés Santos, a ponte representa uma conquista de décadas para a população de toda a região. “Ela vai melhorar a logística e a qualidade de vida do nosso povo, além de salvar vidas. Alunos que saem de Grandes Rios e vêm para cá ou Ivaiporã estudar, pessoas que precisam de atendimento de saúde, então essa ponte representa não só tempo, mas vida para a população”, disse.

O prefeito de Grandes Rios, Professor William, destacou que a ponte abrirá novos caminhos até o município. “Quando a gente olha do ponto de vista geográfico, nós estamos no coração do Paraná. Só que era muito triste ter uma cidade em que, pelo mesmo lugar que você entra, você é obrigado a sair, porque só tem uma entrada e uma única saída. Isso dificultava que o município crescesse. Com a ponte, Grandes Rios deixa de ser fim de rota e passa a ser aquilo que é nosso por direito, que está no nosso hino, de ser o coração do Paraná”, comentou.

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“Hoje os nossos estudantes universitários, que na grande maioria estudam em Ivaiporã, percorrem um trajeto de 80 quilômetros. Essa distância vai diminuir em quase 50 quilômetros, então o tempo de deslocamento deverá diminuir para um terço do tempo atual. Isso nos ajuda a cuidar melhor das pessoas com saúde, com educação e melhorar a nossa logística”, concluiu.

OUTROS INVESTIMENTOS – Além da construção da nova ponte, o Governo do Paraná também anunciou uma série de investimentos para Jardim Alegre que envolve as áreas social, educacional e rural.

Pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), foram investidos R$ 3,5 milhões para aquisição de quatro maquinários. Jardim Alegre recebeu um caminhão caçamba, um rolo compactador, uma escavadeira e uma motoniveladora. Os equipamentos já foram entregues e estão à disposição do município.

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Na área educacional, o Governo do Estado conta com investimentos distintos que somam cerca de R$ 3,8 milhões. Dentro do programa Infância Feliz, Jardim Alegre vai receber uma creche, no valor de R$ 1,9 milhão, equipada com três salas de aula, pátio coberto, sala de amamentação, brinquedoteca, jardim sensorial e pista de corrida. A iniciativa é coordenada pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef).

Para os estudantes do ensino fundamental e médio, a Secretaria da Educação está investindo R$ 1,9 milhão. O recurso será utilizado para reforma do Colégio Estadual Cristovão Colombo e reparos em outras três unidades dentro do programa Escola Mais Bonita. Foram contemplados os colégios estaduais Cora Coralina, Anita Garibaldi e José Marti, além do próprio Cristovão Colombo, com valores entre R$ 95 mil e R$ 130 mil por unidade. Fechando o pacote para a educação, serão entregues cinco telas interativas, três pontos Wi-Fi e oito computadores para as instituições estaduais.

A Secretaria das Cidades (Secid) está repassando R$ 1,4 milhão para que Jardim Alegre adquira um terreno de 36 mil metros quadrados destinado à implantação de casas populares no Bairro Jardim Itapuã e construa um barracão industrial nas proximidades do Conjunto Habitacional Amador Gonçalves.

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Fechando o pacote milionário para o município, a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) está repassando R$ 1,4 milhão para a construção de um Centro-Dia para os idosos de Jardim Alegre, onde eles passam o dia realizando atividades e retornam para casa. Atualmente, o município possui 2,6 mil pessoas acima de 60 anos, correspondendo a 22,15% da população. Cerca de 200 são atendidos por mês nos serviços socioassistenciais.

O espaço terá sala de atividades coletivas, salas de repouso para até 20 pessoas simultaneamente, sala de convivência, salas para atendimentos individuais, refeitório e ambulatório, em uma área total de 866 metros quadrados.

O Centro-Dia contribui para a autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida, diminuindo a exclusão social e evitando a internação em instituições. Além disso, ajuda na superação de situações de violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa idosa.

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Com todos os investimentos do Estado, envolvendo ponte, creche, maquinários, reformas em colégios e equipamentos para crianças e idosos, são R$ 38 milhões destinados a Jardim Alegre.

GRANDES RIOS – No mesmo evento, Grandes Rios recebeu simbolicamente os maquinários adquiridos com recursos da Seab, no valor de R$ 3,7 milhões. Trata-se de um caminhão caçamba, uma pá carregadeira, uma escavadeira e uma motoniveladora. Tanto os equipamentos do município quanto de Jardim Alegre integram o programa Estrada Boa, que visa a melhoria das condições de trafegabilidade rural, beneficiando o escoamento da produção agropecuária.

“Esses maquinários estão vindo e, com eles, trazendo esperança, fazendo com que as pessoas renovem suas lavouras, porque agora conseguem escoar a sua produção e acreditar no potencial produtivo da nossa cidade”, finalizou o prefeito William.

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PRESENÇAS – Participaram do evento o chefe da Casa Militar, coronel Marcos Tordoro; os deputados federais Sandro Alex, Beto Preto, Luísa Canziani e Sérgio Souza; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alexandre Curi; os deputados estaduais Artagão Júnior, Do Carmo e Evandro Araújo; e demais lideranças da região.



