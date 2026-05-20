Ratinho Jr. assina ordens de serviço em Godoy Moreira, Lunardelli e Jardim Alegre

O governador Ratinho Junior (PSD) confirmou agenda no Vale do Ivaí nesta sexta-feira (22), após o cancelamento dos compromissos anteriores na semana passada por causa das chuvas no interior do Paraná. O roteiro inclui visitas a Godoy Moreira, Lunardelli e Jardim Alegre. A informação foi confirmada pelo prefeito Wanderlei Sardi (MDB), de Lunardelli.

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A primeira parada será às 13 horas em Godoy Moreira, onde está prevista a assinatura da ordem de serviço para a construção da ponte que ligará o município a Barbosa Ferraz. A obra é aguardada pela população e deve melhorar a mobilidade e o escoamento da produção entre as regiões.

Na sequência, às 14 horas, o governador segue para Lunardelli, Capital da Fé, onde participa no santuário da Festa de Santa Rita de Cássia, considerado um dos principais destinos de turismo religioso do Paraná.

Encerrando a agenda no Vale do Ivaí, Ratinho Junior estará em Jardim Alegre para oficializar a autorização da construção da ponte entre Jardim Alegre e Grandes Rios.