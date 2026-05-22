Ratinho anuncia 2ª ponte na região ligando Godoy Moreira a Barbosa Ferraz





O governador Ratinho Junior (PSD) autorizou nesta sexta-feira (22) a construção de uma segunda ponte na região, desta vez, sobre o Rio Corumbataí, entre os municípios de Godoy Moreira e Barbosa Ferraz, no Vale do Ivaí. A obra, aguardada há anos pela população da região, terá investimento de R$ 29,9 milhões e vai substituir a atual travessia por balsa utilizada diariamente por moradores, trabalhadores e produtores rurais. A primeira ponte vai ligar Jardim Alegre a Grandes sobre pelo Rio Ivaí.

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A nova estrutura terá cerca de 135 metros de extensão e será construída em concreto. O convênio foi firmado entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), e a Prefeitura de Godoy Moreira. A licitação está em fase final para início da execução da obra. Veja acima no vídeo como ficará a ponte

Ratinho Junior lembrou que a cidade de Godoy Moreira ficava ilhada quando chovia, já que o rio inundava a rodovia de acesso ao município. “Resolvemos o problema da rodovia e agora estamos iniciando as obras da ponte sobre o Rio Corumbataí para aposentar a balsa e ligar definitivamente Godoy Moreira e Barbosa Ferraz”, disse.

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“Ela vai diminuir o tempo de deslocamento para quem trabalha, estuda, vai beneficiar o turismo rural e a logística da cidade e dos municípios vizinhos, de São João do Ivaí para cá”, ressaltou o governador. “Godoy Moreira está avançando muito, com muitas obras, e terá 100% das ruas asfaltadas com o Asfalto Novo, Vida Nova, além da pavimentação da Estrada da Ferradura”.

Atualmente, a ligação entre os municípios depende de uma balsa em operação há mais de 20 anos. Com o desgaste da estrutura, a embarcação exige manutenção constante, elevando os custos para o município e aumentando os riscos para os usuários. Sem a travessia direta, moradores precisam percorrer aproximadamente 70 quilômetros como rota alternativa entre as cidades.





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Ratinho Junior assina nesta sexta-feira (22) a autorização para a construção de uma ponte sobre o Rio Corumbataí entre Godoy Moreira e Barbosa Ferraz - Foto: Ratinho durante solenidade em Godoy Moreira Ratinho Junior assina nesta sexta-feira (22) a autorização para a construção de uma ponte sobre o Rio Corumbataí entre Godoy Moreira e Barbosa Ferraz - Foto: Ratinho durante solenidade em Godoy Moreira





A nova ponte deve reduzir em cerca de 75% o tempo de deslocamento entre os municípios, facilitando o transporte de trabalhadores, estudantes, pacientes e da produção agrícola da região. A obra também deve impulsionar o desenvolvimento regional e ampliar a segurança viária para quem depende diariamente da ligação entre as duas cidades.

O prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira, destacou que a ponte representa uma conquista histórica para o município e vai melhorar a rotina de centenas de famílias da região. “Godoy Moreira era uma cidade ‘fim de linha’, quem vinha de São João do Ivaí para cá tinha que fazer a volta e voltar. Para chegar em Barboza Ferraz ou usava a balsa, que era antiga, nem sempre funcionava, ou ir por terra e levar mais de uma hora”, explicou.

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“A obra vai ser de grande importância para o nosso município, para Barbosa Ferraz e para todo o Vale do Ivaí. Além de modernizar as propriedades próximas, vai diminuir muito o tempo até Barbosa Ferraz, Campo Mourão e outras localidades. Melhorar para quem faz faculdade, procura atendimento de saúde. Vai mudar tudo”, ressaltou o prefeito.

Já o prefeito de Barbosa Ferraz, Carlos Caxão, afirmou que a obra vai fortalecer a integração regional e garantir mais agilidade para moradores e trabalhadores que utilizam diariamente a travessia. “Temos uma grande dificuldade com a balsa, porque às vezes o rio enche e não dá para passar, então é bem complicado. Essa ponte agora vai transformar a nossa região, vai mudar totalmente a vida das pessoas”, disse.