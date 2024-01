Rapaz morre afogado em represa de parque ambiental em Ivaiporã

Um homem de aproximadamente 26 anos morreu afogado na tarde desta sexta-feira (12) na represa do Parque Ambiental Jardim Botânico de Ivaiporã. O corpo foi localizado pelo 1° Subgrupamento de Bombeiros Independente da cidade, que foi chamado por volta das 15h30 para realizar faz buscas no local após testemunhas informarem que viram um rapaz entrando na água e afundando.

É a segunda morte por afogamento em pouco mais de um mês no local. Em 8 de dezembro de 2023, um jovem de 22 anos também morreu após entrar na represa.

O tenente Fernando Alves Machado, do Corpo de Bombeiros, explicou que uma guarnição iniciou as buscas no ponto indicado pelas testemunhas, nas proximidades do Serviço Social do Comércio (Sesc), logo após o acionamento no quartel.

"Imediatamente, a gente a deslocou para cá para verificar a situação. Duas testemunhas confirmaram (o afogamento), falaram que viram o rapaz afundando. Foi bem no momento em que começou a chuva forte e elas não conseguiram mais visualizá-lo saindo", informou o oficial.



O corpo foi localizado por volta das 17 horas. A vítima seria um pintor. Um irmão do rapaz afogado acompanhava as buscas do Corpo de Bombeiros no local.

Foto por Reprodução Curiosos acompanharam o trabalho dos bombeiros

