Rapaz invade casa para bater no convivente da mãe

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Dois homens foram conduzidos na noite de segunda-feira (8) à 6ª CIPM para termo circunstanciado, após confusão em uma casa de shows, na Rua Mem de Sá, em Ivaiporã.

continua após publicidade .

Por volta das 20 horas, a equipe foi solicitada via Copom para deslocar ao endereço, onde segundo transeuntes, estaria ocorrendo uma briga dentro de uma residência.

A equipe no local encontrou dois homens aos gritos no quintal e um deles estava com um pequeno pedaço de pau na mão. Sendo abordado ambos, momento em que jogou o pedaço de pau no terreno vizinho não sendo possível localizar.

continua após publicidade .

Ambos os indivíduos no momento da abordagem estavam com escoriações devido a luta corporal.

Segundo a mãe de um deles, que estava no local, relatou à equipe que seu filho estourou a porta da residência para bater no outro que é convivente dela, e posteriormente começou a briga, versão confirmada pelas partes.

Sendo ambos encaminhados a sede da 6ª CIPM para confecção de termo circunstanciado.

Siga o TNOnline no Google News