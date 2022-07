Rapaz invade casa de ‘conhecido’ em tentativa de roubo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar foi acionada a comparecer na Rua Tremembés em Jardim Alegre na tarde do domingo (17) para atendimento a uma ocorrência de invasão de domicílio. A guarnição foi acionada via COPOM por volta das 16 horas.

continua após publicidade .

No local em contato com o solicitante, ele relatou que uma pessoa conhecida dele pulou o muro do seu quintal e entrou na sua residência, pedindo dinheiro e colocando a mão na cintura, fazendo menção de estar armado.

Assim que o solicitante se levantou em direção ao rapaz, pegando seu celular para ligar para a PM, o autor se evadiu do local tomando rumo ignorado.A vítima relatou aos policiais que morou muito tempo no Bairro José Pachulski e conhecia o autor daquele local.

continua após publicidade .

Disse ainda, que não foi a primeira vez que o fato aconteceu, que em datas anteriores o autor já havia tentado entrar no local, porém sem êxito.

Após ser orientado quanto aos procedimentos pertinentes à situação, o solicitante optou por não representar contra o autor. Sendo então confeccionado o presente BOU e encaminhado até a 54ª DRP de Ivaiporã para registro dos fatos.

Siga o TNOnline no Google News