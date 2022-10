Rapaz é preso suspeito de furtar joias e ferramentas na casa da ex

Da Redação

Imagem ilustrativa

Policiais militares do Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Borrazópolis, registraram na noite de quinta-feira (13) o furto de uma residência no centro da cidade. O ex-namorado da vítima, um rapaz de 31 anos, suspeito do furto, acabou preso.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, por volta das 20h15 a equipe foi acionada para atendimento de uma situação de furto à residência.

No endereço, em contato com a solicitante ela disse aos policiais que chegou em sua casa por volta das 18h30 e se deparou com o portão aberto e a casa fechada. Quando entrou na residência, a vítima deu por falta de um martelete, uma lixadeira Makita, e algumas joias.

Ela disse ainda aos policiais que seu ex-namorado, havia postado para venda em um grupo do WhatsApp uma corrente que pertence à mãe dela.

Os policiais foram até a residência do suspeito na Rua Rio Grande do Norte, e em busca pessoal foi encontrado com ele algumas correntes e outras joias descritas na relação de objetos furtados e ainda a chave da residência da ex-namorada.

Ainda segundo os policiais, ao ser indagado a respeito das ferramentas que haviam sumido da casa, ele relatou que vendeu uma em Borrazópolis e outra em Kaloré.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi a encaminhado ao hospital para confecção de laudo de lesão corporal e posteriormente conduzido para a Delegacia de Faxinal.

