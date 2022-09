Rapaz é preso em Jandaia do Sul por submeter criança à prostituição

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

IMAGEM ILUSTRATIVA - A prisão do rapaz foi determinada pela Justiça de Jandaia do Sul

A Polícia Militar de Jandaia do Sul realizou, na manhã desta segunda-feira (12), a prisão de um homem acusado de submeter adolescente à prostituição. O rapaz, de apenas 22 anos, foi preso no centro da cidade.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Militar, através de boletim de ocorrência, a equipe local foi acionada pelo serviço de inteligência, que informou sobre a existência de um mandado de prisão contra o denunciado.

Num primeiro momento, a equipe da Polícia Militar não encontrou o rapaz no endereço conhecido, na rua Perdizes, no Jardim Araucária. A partir de informações, os policiais militares foram a outro endereço onde ele poderia ser encontrado, numa casa próximo, na rua Gralha Azul.

continua após publicidade .

Ao chegar no endereço, a equipe policial foi recebida pelo próprio acusado, que recebeu voz de prisão, conforme mandado da Vara Criminal de Jandaia do Sul. O rapaz foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para as providências legais.

Siga o TNOnline no Google News