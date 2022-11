Rapaz é preso em Jandaia, depois de 2 brigas com a irmã, no mesmo dia

Da Redação

A tradicional história de briga entre irmãos foi levada a um outro nível em Jandaia do Sul. Depois de duas brigas no mesmo dia e uma sucessão de agressões trocadas, o rapaz de 20 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (07), quando a irmã agredida, de 18 anos, anunciou que pretendia representar criminalmente contra o irmão e pedir na justiça medida protetiva contra ele.

A primeira ocorrência atendida pela PM de Jandaia do Sul por conta de brigas entre os dois ocorreu por volta de meio dia. A moça pediu ajuda por conta de ameaças e de agressões, que seriam recorrentes. Ela relatou aos policiais que estava em sua casa quando o irmão, que reside em outro endereço, passou a discutir e a fazer ameaças. Em dado momento, segundo ela, ele atirou uma pedra, mas não acertou.

A vítima relatou aos policiais que frequentemente é agredida e ameaçada pelo irmão, que costuma invadir a casa dela para danificar objetos e roupas. A vítima foi orientada e a ocorrência dada como encerrada pela PM.

No entanto, por volta das 15 horas, novamente a equipe foi chamada a atender ocorrência de violência doméstica e ameaças no mesmo endereço, na rua Professora Zilda Cruz de Almeida, no centro da cidade. Mas desta vez, a equipe foi chamada pelo rapaz, que relatou que a irmã estaria alterada e que teria agredido ele. No entanto, no local a equipe foi recebida novamente pela moça de 18 anos, que estava com escoriações no braço e na mão, ferimentos que teriam sido causados pelo irmão momentos antes.

A vítima contou que o rapaz entrou novamente na casa dela, jogou óleo de cozinha em suas roupas, rasgou as roupas de seu filho. Os policiais constataram e a moça confirmou, o rapaz teria agredido ela, que se defendeu e ele foi embora em seguida, em direção a um bar nas proximidades, onde ele costuma ficar.

Como a vítima já havia manifestado interesse em fazer uma representação criminal contra o irmão e pedir medida judicial protetiva para evitar as constantes agressões, a equipe policial foi atrás do acusado e o encontrou no bar. Ele foi abordado e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos legais.

