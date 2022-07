Rapaz é preso depois de ameaçar e agredir os pais em Ivaiporã

Da Redação

Imagem

No final da tarde de sábado (23), por volta das 17h50 a Polícia Militar de Ivaiporã foi acionada pela central para a Rua Guarapuava, para atendimento de violência doméstica.

No local, a solicitante e seu esposo, relataram que o filho chegou em casa embriagado e agrediu o pai. A mãe quando tentou intervir também foi agredida.

O rapaz, ainda quebrou um vaso que arremessou nas vítimas, e uma cadeira, bem como pegou uma faca para atentar contra eles, porém com a chegada da equipe, não foi visualizado a faca. A casa estava bagunçada, e os pertences quebrados.

Ainda conforme a PM, tendo em vista se tratar de pessoas idosas, e bem como não haver necessidade de representação, foi dado voz de prisão ao autor.

O detido foi encaminhado para a 6ª CIPM para confecção do boletim de ocorrência, e por fim, encaminhado para a delegacia de São João do Ivaí, visto a Cadeia Pública do Deppen de Ivaiporã passar por reforma, por isso os detidos estão sendo encaminhado para outras delegacias da região temporariamente.

