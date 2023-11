Rapaz é preso após furto de chocolates em supermercado de Ivaiporã

No início da tarde de domingo (26), por volta das 13h30, uma equipe da Polícia Militar de Ivaiporã foi acionada via Copom para se deslocar o Restaurante Itumbiara, em vista de uma atitude suspeita de um rapaz.

A solicitante informou à polícia que um indivíduo, conhecido no meio policial por seu histórico de uso de drogas, havia entrado no banheiro do restaurante portando diversos produtos nos bolsos. Ao sair, o suspeito não estava mais com os itens.

Ao verificar o local, a solicitante viu vários chocolates na beira da janela, levantando suspeitas sobre a conduta do indivíduo.

Chegando ao local, a equipe policial confirmou a presença dos produtos e iniciou as buscas, sendo o indivíduo localizado e abordado. Ao ser questionado sobre a origem dos produtos, confessou ter furtado do Supermercado Paraná.

Diante do flagrante, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, utilizando algemas como medida de segurança. No local foram encontrados 27 unidades de chocolate.

Logo após, foi feito contato com a gerente do supermercado, a qual acompanhou a equipe para a confecção do boletim de ocorrência. Posteriormente, o acusado foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis.

