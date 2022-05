Rapaz é preso após ferir cunhado com facão e quebrar igreja

Da Redação

Em São João do Ivaí, um rapaz foi preso no início da noite de domingo (1) após ferir o cunhado com golpe de facão e quebrar uma igreja, no Conjunto Ney Braga, em São João doIvaí.

Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, que a guarnição foi acionada por volta das 18h40, para atender uma situação de vias de fato, na Igreja Só o Senhor é Deus.

No local encontrou o solicitante em via pública com o braço sangrando. Ele relatou que teve um desentendimento com seu cunhado e que este se utilizou de um facão de cortar cana para golpeá-lo. Disse ainda que após isso o rapaz teria quebrado toda a igreja, que é cuidada pela mãe do autor.

Dentro da igreja, os policiais encontraram o autor já desarmado, porém muito exaltado. Ele não acatou as ordens emanadas pela equipe, e passou a falar agressivamente contra os policiais dizendo que já tinha sido preso anteriormente e não aceitaria ser levado. Sendo então contido pelos policiais e algemado.

A igreja estava toda revirada com objetos e vidraças quebradas. Porém sua mãe não quis acompanhar a equipe policial, bem como deixou claro que não gostaria de representar criminalmente contra seu filho.

O preso foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil juntamente com a vítima, sendo então constatado que o autor da lesão corporal tinha contra si um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o autor é usuário e em momento de crise tentou agredir o padrasto que é pastor da igreja.

A vítima da lesão tentou intervir e após isso foi acertado no braço direito. No embate resultou um pequeno corte no lábio do preso, que recusou atendimento médico.