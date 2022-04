Rapaz é preso ao agredir irmã, menor de idade, em Califórnia

Da Redação

A Polícia Militar de Califórnia atendeu, no início da noite desta terça-feira (26) uma ocorrência envolvendo uma menor de idade, que foi agredida pelo próprio irmão, dentro de casa, no centro da cidade.

A vítima, uma garota de 16 anos, relatou que estava em casa com a filhinha, uma bebê de um ano e 10 meses, quando seu irmão, um rapaz de 21 anos, teria chegado alterado e iniciado uma discussão. O rapaz, segundo relato da vítima, teria feito ameaças a ela, dizendo que iria matá-la e, durante a discussão, teria desferido um soco em seu rosto. A garota contou aos policiais que chegou a revidar a agressão com um soco no braço do irmão, antes de sair correndo para fora da casa, deixando-o trancado, quando chamou a polícia.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a equipe, ao atender o chamado, encontrou o rapaz dentro da casa, sentado no sofá, aparentando sinais de confusão mental, devido ao uso de substância entorpecente. Diante da intenção da vítima de representar contra o irmão, os policiais deram voz de prisão ao rapaz.

Os policiais relataram no boletim que nenhum dos dois envolvidos aparentavam sinais de violência ou lesões aparentes. Por se tratar de caso envolvendo menores, a vítima e a bebê, a equipe da PM acionou o Conselho Tutelar de Califórnia. Duas conselheiras e a mãe dos dois envolvidos foram encaminhados até a delegacia da Polícia Civil de Marilândia do Sul, para as providências legais.