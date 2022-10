Rapaz é acusado de furtar empresa que trabalhava em Jardim Alegre

Da Redação

Um rapaz foi preso na tarde de segunda-feira (17), acusado de furtar uma empresa que havia trabalhado na Rodovia PR-466, em Jardim Alegre.

De acordo com a gerente da empresa, que acionou a Polícia Militar (PM), por volta das 12 horas, o ex-funcionário entrou na empresa sem permissão e virou uma das câmeras que filma justamente o caixa da empresa.

Após alguns minutos retornou a câmera na mesma posição e em seguida se evadiu do local tomando rumo ignorado.

Quando a gerente retornou a empresa ao verificar o caixa deu por falta de aproximadamente 200,00 reais.

Os policiais então se deslocaram até a residência do ex-funcionário. Ele foi informado do fato, e durante a revista foi encontrado em sua carteira uma bucha de cocaína com aproximadamente um grama.

Diante do fato, o rapaz foi conduzido a 6ª CIPM para lavratura do B.O.U e posteriormente para 54ª Delegacia de Polícia Civil.

