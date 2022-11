Rapaz de 24 anos é morto a tiros na porta de casa, em Faxinal

Da Redação

A vítima, identificada como Daniel Fernandes, foi morta a tiros no quintal de casa

Um rapaz de 24 anos foi morto na noite deste sábado (26), no quintal de sua casa, no bairro Novo Faxinal, na cidade de Faxinal, no Vale do Ivaí. Moradores ouviram tiros e chamaram a Polícia Militar.

O rapaz teria sido identificado como Daniel Fernandes Rodrigues, 24 anos, conforme divulgado pela imprensa local, e morreu na hora, ainda dentro do quintal de casa, que fica numa esquina, entre as ruas Roquette Pinto e Abel Loureiro de Melo.

O local foi isolado até a chegada da perícia do Instituto de Criminalística e só depois foi liberado o trabalho do Instituto Médico Legal, que fez a remoção do corpo.

Segundo se informou, a Polícia Civil, que vai instaurar inquérito para apurar o crime, ouviu algumas testemunhas no local. Segundo relatos, o rapaz estaria em casa quando alguém, na frente de sua casa, passou a chama-lo. Ele teria saído, conversado com uma pessoa e em seguida, teriam ocorrido os disparos.

Conforme informações iniciais, Daniel teria sido atingido por um tiro na região da axila e morreu no local.

