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Ramiro Dias, pioneiro de Borrazópolis, falece aos 94 anos

Empresário e agropecuarista era integrante de uma família tradicional do município

Escrito por Da Redação
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Ramiro Dias, pioneiro de Borrazópolis, falece aos 94 anos
Autor Ramiro Dias, empresário e agropecuarista de Borrazópolis - Foto: Reprodução

Morreu na madrugada deste domingo (6), aos 94 anos, o empresário e agropecuarista Ramiro Dias, um dos pioneiros de Borrazópolis. Ele morreu por volta das 4h30, no Hospital Municipal.

Ramiro era de origem portuguesa e teve participação na história do município. Durante anos, esteve à frente do Supermercado Casa Dias e da Dias Materiais para Construção, empreendimentos tradicionais da cidade.

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Ele era casado com Maria dos Prazeres e pai de Alfredo Marques Dias e Jorge Marques Dias.

O velório ocorre na Capela Mortuária de Borrazópolis, das 9h às 17h deste domingo.

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Ramiro deixa familiares e amigos, além do reconhecimento da comunidade pela trajetória construída em Borrazópolis.

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