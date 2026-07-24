Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
TEMPORAIS

Raio destrói árvores e causa estragos na zona rural de Grandes Rios

Fenômeno ocorreu durante chuva forte na tarde desta sexta-feira (24); apesar do impacto, ninguém ficou ferido

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 14:33:41 Editado em 24.07.2026, 15:40:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


Uma intensa descarga elétrica destruiu duas árvores da espécie grevílea na entrada do distrito de Ribeirão Bonito, em Grandes Rios, no Vale do Ivaí, nas proximidades do cemitério municipal. O momento da queda do raio foi registrado em imagens por um morador da localidade. Apesar da violência do impacto e dos danos materiais causados no local, não houve registro de feridos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Morre Jarbas Beleze, liderança da Associação dos Cavaleiros de Cambira, aos 79 anos

O fenômeno meteorológico ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (24), período marcado por pancadas de chuva acompanhadas de forte atividade elétrica em diversos municípios da região. As imagens gravadas mostram que a força do raio despedaçou o tronco das duas árvores, restando apenas partes das bases fixadas ao solo. A descarga atmosférica também provocou estragos na estrutura de entrada de uma propriedade rural vizinha.

Raio destrói árvores e causa estragos na zona rural de Grandes Rios
AutorÁrvores foram destruídas pelos raios - Foto: Reprodução

A ocorrência de temporais com raios exige atenção da população, segundo a Defesa Civil do Paraná. A principal orientação de segurança é evitar permanecer em áreas abertas, campos descampados ou próximo a estruturas altas e árvores, que funcionam como atraentes naturais para descargas elétricas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são do Blog do Berimbau

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
clima DESASTRE Meio Ambiente raios segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV