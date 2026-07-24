Raio destrói árvores e causa estragos na zona rural de Grandes Rios





Uma intensa descarga elétrica destruiu duas árvores da espécie grevílea na entrada do distrito de Ribeirão Bonito, em Grandes Rios, no Vale do Ivaí, nas proximidades do cemitério municipal. O momento da queda do raio foi registrado em imagens por um morador da localidade. Apesar da violência do impacto e dos danos materiais causados no local, não houve registro de feridos.

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O fenômeno meteorológico ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (24), período marcado por pancadas de chuva acompanhadas de forte atividade elétrica em diversos municípios da região. As imagens gravadas mostram que a força do raio despedaçou o tronco das duas árvores, restando apenas partes das bases fixadas ao solo. A descarga atmosférica também provocou estragos na estrutura de entrada de uma propriedade rural vizinha.

Árvores foram destruídas pelos raios - Foto: Reprodução Árvores foram destruídas pelos raios - Foto: Reprodução

A ocorrência de temporais com raios exige atenção da população, segundo a Defesa Civil do Paraná. A principal orientação de segurança é evitar permanecer em áreas abertas, campos descampados ou próximo a estruturas altas e árvores, que funcionam como atraentes naturais para descargas elétricas.

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As informações são do Blog do Berimbau