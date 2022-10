Rainha do Café do Jacutinga tem 11 concorrentes ao título

Da Redação

Nesta sexta-feira, dia 7 de outubro, 11 candidatas entre 13 e 17 anos irão disputar o concurso Rainha do Café do Jacutinga. O concurso será realizado pelo Departamento de Cultura da Prefeitura de Ivaiporã, às 20h30.

O concurso Rainha do Café faz parte do 3º Festival do Café, que é realizado pela Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga com apoio da Prefeitura da Prefeitura, por meio dos Departamentos de Indústria e Comércio, e de Cultura.

Pela passarela, instalado próxima à Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, irão desfilar: Amanda Katielly Cardozo Correoa, Anne Rafaela de Almeida Lima, Camila Arruda Tadiotto, Giovana de Souza do Nascimento, Kely Beatriz da Silva, Letícia de Brito Oliveira, Maria Eduarda Nogueira Magri, Maria Rita Pedão Sirço, Nauane de Oliveira Paulo, Samanta Aparecida Rodrigues de Oliveira e Sarah Gabrielle Moreno Francelino.

As candidatas serão avaliadas por 5 jurados nos seguintes quesitos: beleza, postura e desenvolvimento, simpatia e criatividade.

Segundo a diretora do Departamento de Cultura, Luciane Baggio, a premiação foi estipulada em R$1.000 (1º lugar), R$500 (2º lugar) e R$350 (3º lugar).

Programação do 3º Festival do Café

Sexta-feira, 7 de outubro

19h30 – Abertura do 3º Festival do Café do Jacutinga

Apresentações: Café Coado (Escola Municipal do Campo Jacutinga), Colheita do Café (CMEI Nossa Senhora de Lourdes), Colheita (Centro da Juventude) e Especial Flores do Café (projetos Renascer e Casa de Vivência).

20h30 – Concurso Rainha do Café

Apresentações artísticas de crianças do município

Show com a Banda Julianna Fagundes

Sábado, dia 8 de outubro

Distribuição de mudas frutíferas e nativas

15h00 – Palestra com Sebrae;

20h00 – Concurso de Café Especial

21h00 – Apresentação Escola Petipá Ballet (Cia de Dança Olívia Hauptmann)

22h00 – Show com a Banda Café Society

Domingo, dia 9 de outubro

07h30 – Café Colonial

08h00 – Largada da Caminhada Internacional na Natureza – Circuito Jacutinga

11h00 – Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

12h00 – Almoço rural típico, tradicional churrasco e porções

12h30 – Apresentação da Orquestra Maringaense de Viola Caipira

16h00 – Bingo

