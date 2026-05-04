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INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Racha de motos termina com fuga após chegada da polícia em Califórnia

Cerca de oito veículos participavam da ação; apenas uma placa foi identificada e multada pelas autoridades de trânsito no domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 07:42:59 Editado em 04.05.2026, 07:42:56
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Racha de motos termina com fuga após chegada da polícia em Califórnia
Autor Suspeito tentou furtar moto na noite de segunda em Arapongas - Foto: Freepik/Imagem ilustrativa

Um grupo de motociclistas fugiu da Polícia Militar (PM) no domingo (3) após ser flagrado praticando corrida ilegal e manobras perigosas na cidade de Califórnia (PR). O caso ocorreu no Parque Industrial do município, próximo a um barracão da prefeitura.

-LEIA MAIS: Residência pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros em bairro de Apucarana

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A equipe policial foi acionada após denúncias de que motociclistas estariam colocando a segurança do trânsito em risco na Rua Professor Jefferson Siqueira. Ao chegarem ao endereço, os agentes se depararam com cerca de oito motos reunidas.

Segundo as informações oficiais, seis desses motociclistas estavam disputando uma corrida clandestina na rua, o popular "racha". Outros dois condutores foram vistos empinando os veículos, andando em apenas uma roda.

Assim que o grupo percebeu a aproximação da viatura policial, todos aceleraram e fugiram do local. A polícia tentou realizar a abordagem e fez rondas por possíveis pontos de encontro na região, mas não conseguiu localizar os envolvidos.

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Apesar da fuga em massa, os agentes conseguiram anotar a placa de uma das motocicletas, descrita como uma Honda CG 160 Titan. As multas correspondentes às infrações de trânsito gravíssimas foram registradas contra o proprietário do veículo identificado.

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´polícia california corrida motos Racha segurança
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