Quinta-feira de tempo instável e pancadas de chuva altera a rotina em Ivaiporã
Previsão aponta acumulado de 4,1 mm de chuva e rajadas de vento de até 37 km/h
O município de Ivaiporã terá uma quinta-feira, 12, marcada por forte instabilidade atmosférica e elevado risco de precipitação, registrando temperaturas que variam entre a mínima de 19°C e a máxima de 27°C. O cenário afasta o predomínio de tempo firme ao longo do dia, trazendo previsão de pancadas de chuva que exigem atenção dos moradores locais em meio a uma sensação térmica abafada.
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Os índices meteorológicos apontam uma probabilidade de chuva fixada em 98%, com estimativa de precipitação acumulada em 4,1 milímetros para a data. A umidade relativa do ar permanecerá bastante expressiva, flutuando entre 73% e 99%, enquanto os ventos sopram predominantemente do quadrante sudeste a uma velocidade média de 8 km/h, acompanhados por rajadas máximas que podem atingir a marca de 37 km/h.