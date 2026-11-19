A previsão do tempo para Ivaiporã nesta quinta-feira (19) indica um dia de tempo instável, céu carregado e ocorrência de chuvas. Os termômetros no município devem registrar temperatura mínima de 20°C e atingir a máxima de 28°C, em um cenário atmosférico que favorece a formação de nuvens de chuva e precipitações ao longo do período.

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Os índices meteorológicos detalham uma probabilidade de ocorrência de chuva de 75%, com volume acumulado estimado em 5,0 milímetros. A umidade relativa do ar mantém-se elevada, oscilando entre a mínima de 67% nos momentos mais quentes e atingindo o pico de 97%, enquanto os ventos sopram na direção noroeste a uma velocidade média de 7 km/h, acompanhados por rajadas que podem alcançar até 35 km/h.