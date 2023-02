Quer descansar no carnaval? Confira destinos no Vale do Ivaí

Da Redação

O carnaval vem chegando e muita gente já começou a planejar o que fazer nos quatro dias de folia. Apesar da data ser marcada por muita festa em todo o Brasil, há quem prefira descanso e sossego, para recarregar as energias antes de voltar ao trabalho na quarta-feira de cinzas. Por isso, preparamos algumas dicas de roteiros que podem ser realizados no Vale do Ivaí e render boas experiências, para toda a família.

Composta por 26 municípios, a região do Vale do Ivaí, no Paraná, é cercada de matas e belezas naturais, com trilhas e cachoeiras, além de diversos empreendimentos que exploram o turismo rural e de aventura.

Para quem gosta de cachoeiras, por exemplo, Faxinal é um excelente destino, com cachoeiras de fácil acesso como as Chicão I e II, cachoeira da Fonte, salto São Pedro, entre outras, porém recomenda-se o acompanhamento de condutores locais através do Centro de Atendimento ao Turista. A cidade também conta com hotéis fazenda e outras propriedades que recebem turistas para hospedagem ou simplesmente, passar o dia.

Já o turismo rural em meio a agricultura familiar é possível em Rosário do Ivaí, que é a Capital da Uva Niágara do Paraná. Fevereiro é a época do fruto e lá também é possível visitar empreendimentos que oferecem o turismo rural.

Em Grandes Rios, na comunidade do Bairro Carvoeiro, próximo a Ribeirão Bonito, existe uma rampa de voo livre e um balanço do infinito à beira do abismo de 800 metros, que causa adrenalina em quem se arrisca a balançar.

Rio Branco do Ivaí oferece várias opções para quem deseja experimentar a culinária local. No assentamento Egídio Brunetto, é servido um café típico rural no Rancho Zulian, e nas margens do rio Ivaí, no distrito de Porto Espanhol é possível provar o Pinto Sujo, prato típico da culinária local, encontrado no quiosque da Zeza. Já quem busca o turismo de aventura, a exploração de cavernas em Rio Branco do Ivaí é uma opção.

Porto Espanhol, nas margens do Rio Ivaí, na divisa com Ariranha do Ivaí, é uma ilha que atrai muitos banhistas. Em Ariranha do Ivaí, além do Rio Ivaí, o salto do Ariranha e o Parque Aquático são duas opções de lazer oferecidas para quem gosta de se refrescar.

O turismo de pesca é uma opção no Porto Ubá, em Lidianópolis, que oferece também diversidade em fruticultura para turismo rural.

A Serra do Cadeado, em Mauá da Serra, oferece variada gastronomia de qualidade e inúmeras pousadas para quem busca um contato com a natureza e descanso com o barulho da mata e da água.

Viver o turismo de experiência às margens do rio Ivaí também é possível em Borrazópolis, onde fica o Solar Águas do Ivaí.

O Castelo Eldorado, de Marilândia do Sul, oferece história e cultura, em um lugar místico e misterioso. Por enquanto, o local está aberto a visitações apenas externas, já que o castelo está fechado para reformas.

Para quem busca no carnaval a religiosidade e a fé, Lunardelli é o caminho ideal, com visitas abertas ao santuário de Santa Rita de Cássia.

Com tantas opções, agora é só escolher um destes destinos e aproveitar as belezas da região de Apucarana.

**Colaborou: Junior Moreira - Secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Rio Branco do Ivaí.

