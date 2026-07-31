Quem era o policial militar que morreu em serviço durante confronto em Arapuã

Natural de Apucarana, o cabo Magioni estava lotado na 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6.ª CIPM) e acabou não resistindo após ser baleado

A Polícia Militar (PM) confirmou que o policial morto durante um confronto na zona rural de Arapuã, na noite desta sexta-feira (31), é o cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni, conhecido como cabo Magioni. Ele era morador de Faxinal e integrava a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM).

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Ainda de acordo com a corporação, o cabo Magioni foi atingido por um disparo na região periorbital durante uma intervenção policial iniciada após uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia 181. A equipe Rural foi enviada até uma propriedade na área rural do município para averiguar a informação.

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Segundo o boletim oficial da PM, ao se aproximarem de uma residência, os policiais foram surpreendidos por um homem armado. Conforme a corporação, o suspeito desobedeceu às ordens da equipe e efetuou um disparo que atingiu o cabo Magioni.

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Na sequência, houve confronto e o suspeito foi baleado. Os dois foram socorridos com vida. Durante o deslocamento, o policial foi transferido para outra viatura e levado ao Hospital Bom Jesus. O suspeito permaneceu na primeira viatura e teve o óbito constatado por uma equipe do Samu na entrada de Arapuã.

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O cabo Magioni chegou ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pela Polícia Militar.

Magioni também era bastante conhecido em Apucarana, de onde era natural e tinha vários familiares e amigos. Ele deixa a esposa e um filho de um ano. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.