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LUTO NA PM

Quem era o policial militar que morreu em serviço durante confronto em Arapuã

Natural de Apucarana, o cabo Magioni estava lotado na 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6.ª CIPM) e acabou não resistindo após ser baleado

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 21:35:11 Editado em 31.07.2026, 21:35:06
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Quem era o policial militar que morreu em serviço durante confronto em Arapuã
Autor O cabo Magioni deixa a esposa e um filho de um ano - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Militar (PM) confirmou que o policial morto durante um confronto na zona rural de Arapuã, na noite desta sexta-feira (31), é o cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni, conhecido como cabo Magioni. Ele era morador de Faxinal e integrava a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM).

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📰 LEIA MAIS: Policial morre ao ser baleado durante confronto em Arapuã; suspeito também morreu

Ainda de acordo com a corporação, o cabo Magioni foi atingido por um disparo na região periorbital durante uma intervenção policial iniciada após uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia 181. A equipe Rural foi enviada até uma propriedade na área rural do município para averiguar a informação.

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Segundo o boletim oficial da PM, ao se aproximarem de uma residência, os policiais foram surpreendidos por um homem armado. Conforme a corporação, o suspeito desobedeceu às ordens da equipe e efetuou um disparo que atingiu o cabo Magioni.

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Na sequência, houve confronto e o suspeito foi baleado. Os dois foram socorridos com vida. Durante o deslocamento, o policial foi transferido para outra viatura e levado ao Hospital Bom Jesus. O suspeito permaneceu na primeira viatura e teve o óbito constatado por uma equipe do Samu na entrada de Arapuã.

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O cabo Magioni chegou ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pela Polícia Militar.

Magioni também era bastante conhecido em Apucarana, de onde era natural e tinha vários familiares e amigos. Ele deixa a esposa e um filho de um ano. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

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