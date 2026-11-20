Darlei morreu após ser atingido por um golpe de faca no tórax, dentro de uma residência na Estrada do Taubaté

A vítima do homicídio registrado na noite desta quinta-feira (19), na zona rural de Jandaia do Sul, foi identificada como Darlei Quirino, de 31 anos. Ele morreu após ser atingido por um golpe de faca no tórax, dentro de uma residência na Estrada do Taubaté, nas proximidades da Igreja do Taubaté.

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Conforme o relato apresentado à Polícia Militar (PM), a mulher do suspeito estava na casa de Darlei quando o marido chegou armado com uma faca. O homem teria atingido o morador enquanto ele estava deitado no sofá.

A mulher afirmou ter pegado outra faca para se defender e golpeado o companheiro. Depois, ele deixou o imóvel de motocicleta, mas foi localizado posteriormente em sua residência, com ferimentos no peito e nas costas.

O suspeito foi levado ao hospital em estado grave e permaneceu sob custódia policial. A mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

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A Polícia Científica apreendeu três facas na área externa da residência, uma delas com manchas aparentemente de sangue. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Apesar da repercussão do caso, até o momento não foram divulgadas informações oficiais sobre a profissão, o histórico pessoal ou os familiares de Darlei.