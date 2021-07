Queimada interrompe transmissão de energia de Furnas no PR

Da Redação

A queimada foi em uma propriedade rural, na estrada do Rio do Tigre

Uma queimada em uma propriedade rural, na estrada do Rio do Tigre, entre os municípios de Rio Branco do Ivaí e Candido de Abreu no Paraná, interrompeu a transmissão de energia de Furnas Centrais Elétricas. A ocorrência foi registrada na Polícia Militar (PM), na terça-feira às 13h40.

Conforme o boletim de ocorrência, o solicitante, que é funcionário da empresa Furnas Centrais Elétricas, disse que foi percebido, pelo sistema, um desligamento na linha de transmissão Foz do Iguaçu/Ibiúna, próximo a torre 766.

Ao inspecionar a rede, foi detectado que houve uma queimada no local, causando a interrupção do fornecimento de energia. Ele não soube precisar se o fogo foi ateado por alguém ou se foi ocasional.