Quedas de energia afetam abastecimento de água em Marilândia e Rosário

Abastecimento de água está em fase de recuperação nas cidades de Marilândia do Sul e em Rosário do ivaí, após problemas nas estações de captação e tratamento da Sanepar

Duas cidades do Vale do Ivaí, Marilândia do Sul e Rosário do Ivaí, vem enfrentando problemas no abastecimento de água, segundo informações da Sanepar, conforme notas de utilidade públicas emitidas na manhã desta terça-feira (22).

O sistema de abastecimento de água, em Rosário do Ivaí, começou a ser retomado apenas no final da manhã desta terça-feira (22), com a volta da energia elétrica na área da estação da Sanepar, conforme informações do órgão.

A Sanepar retomou a captação e o tratamento da água do Rio Escrita no final da manhã desta segunda-feira (21), no entanto, na madrugada desta terça-feira (22) sucessivas quedas de energia comprometeram a produção, conforme explicação da concessionária.

Na segunda-feira (21), o sistema foi afetado por conta de sucessivas quedas no fornecimento de energia elétrica, no entanto, a cidade vinha enfrentando problemas de desabastecimento desde o último sábado (19).

Segundo informações da área de comunicação da empresa, no sábado (19), a produção de água na cidade foi paralisada por conta do rompimento de uma represa privada no município. Com o vazamento, o nível de turbidez da água no sistema inviabilizou o tratamento. E a produção foi novamente comprometida, nesta segunda-feira (21), por conta das quedas de energia elétrica decorrentes das chuvas que atingiram a cidade.

A energia elétrica foi reestabelecida no meio da manhã desta terça-feira (22) e a produção de água começou a ser recuperada. Segundo a Sanepar, mesmo com o abastecimento em recuperação, há a necessidade de a população economizar no consumo, evitando desperdícios, priorizando apenas o uso de água par alimentação e higiene pessoal.

EM MARILÂNDIA DO SUL

A Sanepar também emitiu nota explicando a recuperação do abastecimento de água em Marilândia do Sul, nesta terça-feira (22), depois que o sistema foi prejudicado por uma queda de energia, na manhã de segunda-feira (21). “A Sanepar retomou ontem (segunda-feira, 21), por volta das 18h, a produção do poço principal que atende a cidade Marilândia do Sul. Os reservatórios estão em recuperação na manhã desta terça-feira (22), mas, ainda pode haver baixa pressão na rede de distribuição ou falta de água em alguns bairros mais afastados e zonas altas”, informa, em nota, a Sanepar.

A empresa ainda diz que caminhões-pipa estão à disposição de clientes emergenciais, como unidades de saúde, creches, asilos e escolas, em Marilândia do Sul. “A população precisa economizar, evitando desperdícios e adiando atividades que demandem grande quantidade de água”, reforça a empresa, em nota.

